Atina, in fiamme un autoarticolato in galleria: Vigili del fuoco salvano conducente (FOTO)

Alle 11:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti ad Atina, sulla strada regionale 509 per un incendio in galleria di un autoarticolato in transito direzione Sora.

Sul posto sono giunti prontamente 2 squadre VVF con 2 APS (Auto Pompa Serbatoio) e 3 mezzi di supporto (2 ABP Auto Botte Pompa e 1 carro NBCR Nucleo Biologico Chimico Radiologico) per un totale di 15 unità VVF e 5 mezzi.

All’arrivo sul posto la galleria era invasa dal fumo e, vista la ridotta presenza di ossigeno, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’ausilio di autoprotettori per raggiungere prontamente il mezzo, trarre in salvo il conducente e procedere allo spegnimento dell’autoarticolato.

Il conducente, apparso in buone condizioni di salute, è stato affidato al personale sanitario del 118 per le verifiche del caso.

Il tratto stradale è stato chiuso per i dovuti accertamenti sulla galleria da parte del personale ANAS giunto sul posto insieme a Polizia e Carabinieri per quanto di competenza