ASD Sora Calcio 1907: confermati Marotta e Iannuzzi

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica i rinnovi anche per la stagione sportiva 2021-22 del laterale mancino classe ’99 Stefano Marotta e del difensore di Pozzuoli classe 2000 Andrea Iannuzzi.

Marotta si appresta a vivere la terza stagione in bianconero confermandosi uno dei calciatori più longevi per militanza della rosa a disposizione di Alessio Ciardi.

Nella scorsa stagione Marotta ha collezionato 11 presenze ed 1 gol con la maglia del Sora intervallate da un trascorso in serie D con la maglia del Giugliano.

Forte è stata la volontà e determinazione del calciatore di vestire bianconero, una maglia ed un gruppo che ormai gli appartengono e si sente cuciti addosso.

Iannuzzi, approdato in bianconero lo scorso anno dal Napoli United dopo le esperienze maturate negli anni precedenti con Monte di Procida e Flegrea, sempre in Eccellenza campana, si è guadagnato la stima della piazza per le prestazioni in campo e per l’atteggiamento sempre professionale ed impeccabile fuori dal campo.

comunicato stampa