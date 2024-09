Artigianato, la Regione Lazio presenta il piano triennale

Venerdì 13 settembre, alle ore 11.30, nella sala Aniene della Giunta regionale – via Cristoforo Colombo 212 – la Regione Lazio presenta il Piano triennale 2024-2026 per l’artigianato.All’incontro parteciperanno la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini e il presidente della XI commissione per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e l’Artigianato del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero.

COMUNICATO STAMPA