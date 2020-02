Arpino (FR) – Centro storico, insidia ignorata

Via Spaccamela, poco prima del quartiere Colle, a pochi metri dalla strettoia. Da diverso tempo ormai la strada è sottoposta al pericolo di crolli di un fabbricato. Parte del tetto è crollato, le assi che lo sostenevano sono legno marcio, la parete perimetrale che affaccia sulla stradina del centro storico non appare molto stabile. Eppure, nonostante l’insidia, nulla si muove. Devono essere perciò cadute nel vuoto le ripetute segnalazioni fatte in Comune. Perché il problema non è stato risolto. Lo stabile resta una minaccia per l’incolumità di cose e persone, per tutti coloro che abitualmente transitano lungo via Spaccamela.

