Arce, restyling della stazione ferroviaria

ARCE – Manutenzione alla stazione ferroviaria: il plauso del Sindaco Germani. Sono ultimati nei giorni scorsi i lavori di restyling della stazione di Arce predisposti da Rfi su sollecitazione dell’Amministrazione comunale. La società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, grazie ai funzionari responsabili di zona, è intervenuta con un piccolo progetto di riqualificazione dello stabile che insiste sulla linea Roccasecca-Avezzano. I lavori hanno riguardato la sistemazione e la tinteggiatura della facciata della stazione, la sostituzione di alcuni discendenti; la sostituzione dell’illuminazione presente con dei nuovi faretti a led più moderni; la sostituzione e l’adeguamento della griglia di raccolta delle acque piovane sul piazzale, l’installazione di tredici barriere di sicurezza al fine di impedire l’accesso dei veicoli sul marciapiedi antistante la stazione; la ritinteggiatura di alcune bacheche informative e la sistemazione del varco d’accesso.

«Ringrazio i dirigenti di Rfi – ha detto il Sindaco Luigi Germani – per i lavori eseguiti alla Stazione di Arce e terminati qualche giorno fa. Con loro voglio dire un grazie anche ai tecnici, alla ditta e agli operai che si sono adoperati per sistemare più di qualcosa inizialmente non prevista. Nei mesi scorsi, su sollecitazione mia e dell’Amministrazione comunale – ha spiegato ancora Germani – abbiamo chiesto ai referenti della manutenzione della linea di programmare un intervento manutentivo. Dopo qualche sopralluogo è stato predisposto un progettino di sistemazione e quindi i lavori. Mi piace sottolineare – ha concluso il Sindaco – che quando si instaura un rapporto di collaborazione tra le varie istituzioni si riescono a fare tante cose a beneficio di tutti ed in primis della comunità».

COMUNICATO STAMPA