Aperte le iscrizioni al Rally di Monte San Giovanni Campano

Da qualche giorno si sono aperte le iscrizioni, per l’attesissimo 1° Rally Città di Monte San Giovanni Campano in calendario per il 7-8 agosto. Gara nazionale valida per il trofeo rally Lazio. Il periodo di accoglienza adesioni per l’evento, si allungherà sino ad inizio agosto, precisamente il giorno 2, per la kermesse organizzata da Rally Game con il supporto del gruppo super appassionato della Asd Free Spirit. Si prospetta un evento degno di nota, con un percorso tutto nuovo. Significativo il lavoro svolto dalla Rally Game insieme alle Amministrazioni, le quali hanno confermato il pieno sostegno all’evento, preso a maggior forza come veicolo per l’immagine e la promozione dei luoghi oltre che utile incentivo per il loro polo turistico dopo un lungo periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria.Sei sono le Prove Speciali previste, per un totale di circa 56 Km cronometrati sui circa 180 dell’intero tracciato che andrà a svilupparsi tra vari paesi della valle de Liri in Ciociaria .Territori, quelli del frusinate, ad alta passione rallistica.Punto di riferimento informativo per gli appassionati è il sito web www.rallymsgc.it sempre aggiornato.

Press-office Rally Game- Art Digital