Ancora tanto entusiasmp per Abbruzzese (Lega) a Latina, Fondi, Frosinone e Cassino

Continua il viaggio verso la conquista di uno scranno a Bruxelles per il candidato della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale, Mario Abbruzzese. Grandissima partecipazione ieri a Latina, Fondi, Frosinone e Cassino. “Questo pomeriggio insieme all’Ass.Reg.Pasquale Ciacciarelli abbiamo avuto un confronto con la FAITA-FederCamping, – ha detto Abbruzzese nella prima tappa del tour l’Europa dei Territori – con le imprese e le ass. turistiche per risolvere i problemi burocratici e tecnici che danneggiano l’economia del turismo! L’Europa dei Territori vuole salvaguardare e contribuire all’espansione del settore! Un ringraziamento speciale al Dir. Marco Sperapani ed al Cons.Comunale di Minturno Nicolò Graziano”. Poi è stata la volta di Fondi. “Un nuovo appuntamento emozionante per l’Europa dei Territori insieme ai Candidati al Parlamento Europeo Franco Cardinale e Giovanna Miele. – ha dichiarato ancora il già presidente del Consiglio Regionale del Lazio – Abbiamo discusso di Made in Italy, infrastrutture, Green Deal e futuro dei giovani. Grazie a tutti per il calore e il sostegno. Insieme, costruiamo un’Europa più forte e unita, pronta ad affrontare le sfide del futuro! Un ringraziamento speciale al Sindaco di Sperlonga Armando Cusani ed al già Sindaco di Fondi Luigi Parisella”. Poi ancora tante persone a Frosinone. “Insieme ai cittadini, – ha detto Abbruzzese – abbiamo discusso di Made in Italy, sviluppo delle piccole e medie imprese e opportunità per i nostri giovani. Grazie per la vostra calorosa partecipazione e sostegno! L’8 e 9 giugno tutti a Votare. Grazie al Sindaco Riccardo Mastrangeli, all’On.Nicola Ottaviani, all’Ass.Reg.Pasquale Ciacciarelli, ai Cons.Prov Zaccari e Amata, agli Ass. Retrosi e Testa e ai Cons.Renzi e Iannarilli”. Cassino: ultima tappa dell’Europa dei Territori per la giornata di ieri. “Grazie all’amico Alessio Ranaldi – ha concluso Abbruzzese – per aver organizzato questo incontro di contronto e grazie soprattutto a voi per il calore che mi state dimostrando ogni giorno in questa campagna elettorale! Un ringraziamento al Pres.Prot. Civile Andrea Palombo, al Pres.Centro anziani San Michele”.

