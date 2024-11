Anche quest’anno Il Club di Sora-Isola-Arpino a sostegno del Centro Nazionale Lions Raccolta occhiali usati

I soci del club che ho l’onore di presiedere hanno una particolare sensibilità per i problemi della vista e quindi l’impegno in questa direzione è veramente significativo. Ne è dimostrazione il progetto “SCUOLA CANI GUIDA PER NON VEDENTI” in Arpino che ha raccolto tantissime condivisioni e sta andando avanti anche con le numerose destinazioni del 5 per mille che daranno ulteriore slancio all’iniziativa. Inoltre i soci hanno voluto ancora una volta sostenere il centro nazionale Lions raccolta occhiali usati che da venti anni si interessa di raccogliere in tutta Italia occhiali usati e dopo la possibile sistemazione inviarli sia in Italia che in altri paesi del mondo per aiutare bambini e adulti a migliorare l’accesso alla vista. I soci, quindi, hanno voluto anche acquistare da tale centro un totale di 24 panettoni artigianali di alta pasticceria per contribuire alla sua attività per cui negli anni sono stati donati milioni di occhiali a chi ne aveva necessità e non aveva la possibilità di comprarli. Acquistare i dolci tipici delle festività non è solo un modo per regalarsi o regalare un prodotto di qualità, ma è anche un gesto di solidarietà che si trasforma in un aiuto concreto.

Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club