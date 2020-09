Amministrative / Ceccano (FR) – Piroli: “La nostra è l’unica alternativa per il rilancio della città”

Negli ultimi giorni continua a rimbalzare in città il tentativo di far passare il voto alla nostra coalizione come un voto non utile, con la solita “legge dei numeri”; un tentativo pretestuoso e senza riscontri tali da poter avanzare ipotesi di risultato finale.

Ci appelliamo a tutti gli elettori ceccanesi, affinché l’espressione di voto di domenica 20 e lunedì 21 settembre sia spinta dalla consapevolezza delle proprie idee e dalla propria voglia di essere rappresentati dalla coalizione che valutano migliore rispetto alle altre due. Noi ci proponiamo, appunto, come la scelta migliore; una scelta in contrapposizione a chi ha già dimostrato di non saper amministrare, come l’ex Sindaco Roberto Caligiore, e chi, come Marco Corsi, mosso dalle ambizioni personali, ha fatto cadere lo stesso Caligiore a pochissimi mesi dalla tornata elettorale.

Non vogliamo che a vincere sia il “male minore”, perché come diceva Antonio Gramsci, “la logica del meno peggio porta inesorabilmente al peggio”. Noi vogliamo amministrare Ceccano, per portare avanti i nostri progetti, con la concretezza e la trasparenza che ci contraddistinguono.

Non esiste voto utile se non può rappresentare pienamente l’espressione della propria idea e della propria volontà di fondo. Chiediamo ai cittadini ceccanesi di non lasciarsi ingannare dalle tante parole di chi ha paura di un voto che finalmente si liberi dai lacci e lacciuoli e dagli schemi della vecchia politica. Noi siamo scesi in campo, con le nostre forze, per migliorare la nostra città e non vogliamo che torni in mano a chi non ha saputo amministrarla, percé troppo impegnato in lotte interne e spartizione di poltrone ed incarichi.

Chiediamo ai nostri concittadini di promuovere il nostro coraggio di cambiare, sostenendo l’unica coalizione che può dare una trazione decisa in direzione di un vero cambiamento, senza vincoli o legami di alcun tipo. L’appello è quello di sentirsi liberi di scegliere, con la consapevolezza della propria idea, senza condizionamenti dovuti alle chiacchiere da bar da addetti ai lavori.

Per cambiare la nostra città, sostenete il coraggio di cambiare e votate Emanuela Piroli Sindaco e le liste di supporto della coalizione.

COMUNICATO STAMPA

