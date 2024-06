Amministrative, Battisti: “Auguri a sindaci eletti, grande affermazione per Pd”

“Voglio rivolgere le mie congratulazioni a tutti i sindaci e agli amministratori del Pd per questa straordinaria affermazione nel voto amministrativo. Il Pd si conferma un punto di riferimento per i comuni del nostro territorio. Un augurio particolare al sindaco di Cassino, Enzo Salera, che vince con la coerenza della proposta politica, del buon governo, del centrosinistra e con il Pd unito al suo fianco. Sono convinta che saprà proseguire al meglio il grande lavoro già iniziato per la città Martire”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Voglio sottolineare – prosegue – le bellissime affermazioni ad Ausonia con il sindaco Cardillo, a Castelliri con il sindaco Abballe, a Piglio con Felli, a Colfelice con la sindaca Protani. Poi auguri a Costanzo, rieletto primo cittadino di Coreno ed a Piccirilli confermato a Falvaterra. Bellissime vittorie per Piselli a Gallinaro, Lampazzi a Giuliano di Roma, Molinari a Morolo, Alfieri a Paliano e Bellisario a Pescosolido. Affermazioni importanti anche quelle di Pittiglio primo sindaco rieletto in ordine temporale a San Donato, Lavalle a San Giorgio a Liri, Di Meo a Vallerotonda, Caperna a Veroli e Petrilli a Villa Santo Stefano, il più giovane sindaco eletto. I miei complimenti a Massimiliano Quadrini ed Adamo Pantano. Auguri anche a tutti gli altri sindaci eletti ed un plauso anche a chi ha concorso senza farcela, sposando una battaglia importante e dando il massimo in questa competizione. Tantissimi sono state le consigliere e i consiglieri eletti, in molti giovanissimi e volti nuovi della politica locale, a dimostrazione di una classe dirigente democratica che si rinnova e propone ai cittadini progetti seri e credibili per le nostre comunità. Questo voto ci restituisce l’idea di un lavoro importante che insieme alla federazione provinciale stiamo portando avanti a sostegno dei comuni e della crescita sostenibile dei territori. Il Pd c’è e si candida alla formazione di un progetto alternativo alle destre. Il centrosinistra va ricostruito perché uniti, come dimostrano queste amministrative – conclude – si vince”.

COMUNICATO STAMPA