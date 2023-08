Alatri – Cresce la febbre del teatro: in scena due atti unici di Cechov e Pirandello

Ad Alatri cresce la febbre del Teatro. Dopo il successo degli spettacoli teatrali delle scorse settimane, un nuovo appuntamento è in programma giovedì 24 agosto alle ore 21.30 presso il Chiostro di San Francesco ad ingresso gratuito. Il Chiostro, allestito come un vero e proprio teatro all’aperto, accoglierà la dinamica versione di due atti unici di Cechov e Pirandello per la regia di Valerio Germani. Lo spettacolo teatrale si preannuncia divertente ed emozionante. Interpretato dagli attori Fabiana Pomella, Costantino Calicchia, Valerio Germani e Sandro Campioni, lo spettacolo si arricchisce delle coreografie di Alessia Rea e della scenografia realizzata da Eliana Papetti. Un’energia positiva inonderà la platea rinnovando l’antico rito del Teatro. Lo spettacolo dal titolo ” 2 x 2″ è inserito negli eventi dell’estate di Alatri. L’intenzione del Sindaco Maurizio Cianfrocca e del Delegato alla Cultura Sandro Titoni è quella di promuovere eventi teatrali che possano essere occasione di crescita culturale, sociale e turistica per la città. (comunicato stampa)

