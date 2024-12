AGGIORNAMENTO / Tragico incidente sulla Casilina, muore un 53enne: grave una 21enne

Nel drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 7.00 lungo la CasIina tra Arce e Ceprano, l’uomo che ha perso la vita è un operaio di 53 anni, G.S. residente a Frosinone. L’uomo viaggiava a bordo di una Renault Megane quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine si è scontrata violentemente con una Ford Fiesta guidata da una 21enne residente a Colfelice che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale Spaziani di Frosinone, e che fortunatamente sembra non essere in pericolo di vita.

