A G G I O R N A M E N T O – Pontecorvo (FR) – Terribile scontro frontale tra un suv e un’auto: un ferito in gravi condizioni

Il grave incidente stradale avvenuto poco fa in via Leuciana a Pontecorvo, i veicoli coinvolti sono due e non tre come detto precedentemente. Un violento scontro frontale dove sono rimaste coinvolte due auto, una Stilo e un suv. Sembra che le persone che viaggiavano sulla Stilo sono rimaste ferite in modo serio in particolare una persona che sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere e liberata dai vigili del fuoco e sembra essere in gravi condizioni,mentre gli altri feriti del suv sono rimasti feriti in modo più lieve.Al momento la strada è chiusa.

Foto generica web