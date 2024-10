63enne ricercato, rintracciato e arrestato dai carabinieri

Da alcuni giorni aveva fatto perdere le sue tracce il 63enne ricercato dai Carabinieri di Ferentino, destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella notte dai Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Anagni, in quanto destinatario di ordine di carcerazione disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Il condannato, tra il 2013 ed il 2015, si è reso responsabile di reati fallimentari commessi nella capitale e reati contro il patrimonio commessi nel capoluogo ciociaro. L’individuazione del catturando è stata possibile grazie all’intuito e alla costanza investigativa del Militari che, monitorando i movimenti dell’uomo, lo hanno rintracciato e catturato nella notte quando appena aveva fatto rientro presso il suo domicilio nella Città di Ferentino. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Frosinone, come disposto dall’ A.G. mandante, per scontare la pena detentiva di anni 5 che gli è stata comminata.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

Correlati