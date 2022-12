30 dipendenti della Regione Lazio indagati per assenteismo

Si assentavano durante l’orario di lavoro per fare shopping o per attivita’ personali tra le piu’ disparate. Trenta dipendenti della regione Lazio, Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili sono finiti nei guai. Allontanamenti illegittimi che hanno causato una sottrazione di attivita’ lavorativa all’Ente pubblico danneggiando di fatto i tanti dipendenti che svolgevano il proprio lavoro. I dipendenti tutti indagati per assenteismo, con la loro presenza fittizia sul posto di lavoro mettevano in atto con meccanismi ben collaudati attestando con la loro presenza fittizia sul posto di lavoro nel mentre si trovavano in tutt’altro posto. La scoperta di questo illecito e’ stata fatta dalla Guardia di Finanza. Nove dipendenti hanno ricevuto la misura cautelare del divieto di dimora per assenteismo a Palombara Sabina sede del luogo di lavoro, altri 21 dipendenti, per i quali pur in presenza di estremi di reato i fatti non sono apparsi gravi da richiedere una misura cautelare.

redazione