Cadavere di donna trovato lungo la strada, mistero sulle cause del decesso: l’ipotesi dell’auto pirata

Questa mattina, lunedì 23 dicembre, il cadavere di una donna è stato trovato a Nibionno (Lecco), in località Gaggio, lungo la strada di servizio parallela alla Superstrada 36, in direzione Milano. L’allarme è stato dato attorno alle 8. Quando gli operatori sanitari di Areu sono giunti sul posto e tentato di prestare i primi soccorsi, per la vittima non c’era già più nulla da fare.La zona è stata circoscritta dai Carabinieri con divieto di accesso, sono in corso gli accertamenti per stabilire l’identità della vittima e le cause della morte. Tra le ipotesi finora formulate c’è anche quella di un investimento di un’auto pirata, con il conducente fuggito dopo aver travolto la donna, ma allo stato non vi sono ancora certezze sulle cause del decesso. Fonte leggo.it

Correlati