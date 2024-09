1° edizione “Trail della Fossa” Pescosolido

Ci presentiamo, siamo due ragazzi di Pescosolido, entrambi di 26 anni, uniti da una passione comune per la corsa. Corriamo insieme da otto anni, con una predilezione particolare per il trail running (corsa in montagna). I nostri allenamenti si svolgono principalmente nelle splendide montagne che circondano il nostro paese: Prato di Pescosolido, Lacerno, Monte Cornacchia, Campo di Grano e, soprattutto, la Fossa della Defenza, una suggestiva dolina carsica situata nella parte alta del territorio pescosolidano, a pochi passi dalla piazza del paese. È proprio in questi luoghi che la nostra passione per la corsa è nata e si è consolidata. Negli ultimi anni, ci siamo chiesti: perché non organizzare una gara podistica proprio qui, nel nostro magnifico territorio? Abbiamo partecipato a innumerevoli competizioni, in particolare di trail running, e ora vogliamo condividere la bellezza delle nostre montagne con altri appassionati, creando un evento che valorizzi il nostro territorio e la nostra passione. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare la prima edizione de il TRAIL DELLA FOSSA. Nel nostro paese non è mai stato organizzato un evento di questo genere. Tuttavia, da tempo ci immaginiamo una miriade di persone correre lungo i nostri sentieri, ammirando la bellezza del paesaggio pescosolidano. Quando abbiamo deciso di trasformare il nostro sogno in realtà e organizzare questa gara, ci siamo rivolti al nostro allenatore, Massimiliano Caschera, che ci ha guidati con grande precisione, offrendoci consigli essenziali e preziosi. Grazie al suo supporto, l’evento ha ottenuto l’autorizzazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, un traguardo di cui siamo estremamente orgogliosi, poiché poche gare nella nostra zona possono vantare tale riconoscimento. Dopo aver consolidato il progetto, lo abbiamo presentato al Sindaco che ha accolto la nostra proposta con entusiasmo e ci ha offerto il suo pieno sostegno. Successivamente, ci siamo rivolti alla Protezione Civile di Pescosolido, che ha manifestato grande disponibilità a collaborare. Questi ultimi metteranno a disposizione telecamere termiche, droni, jeep e numerosi volontari dislocati lungo il percorso, contribuendo così a garantire la sicurezza e il successo della manifestazione. Tornando all’evento che si terrà domenica 8 settembre, la lunghezza della gara IL TRAIL DELLA FOSSA sarà di 11.5 km circa per un dislivello positivo di 500 metri. La partenza è prevista alle ore 9.30 da piazza “13 gennaio 1915” e l’arrivo è previsto allo stesso punto intorno alle ore 13:30. Il percorso, inteso come un anello, può essere diviso in quattro parti: 1. La prima parte del percorso attraversa il cuore del paese, contraddistinto dai caratteristici sampietrini per poi dirigersi verso il Prato di Pescosolido. Qui, gli atleti attraverseranno il prato correndo all’interno di un passaggio delimitato da nastri bianchi e rossi, per poi riunirsi alla strada sterrata del percorso. 2. Nella seconda fase, il percorso si sviluppa interamente in salita, serpeggiando tra sentieri di montagna ben tracciati e segnalati. Durante questa parte della gara, i partecipanti potranno ammirare i diversi scenari tipici delle montagne di Pescosolido, con una vista mozzafiato sulla vallata e sul lago di Posta Fibreno, fino al ristoro situato al sesto chilometro. 3. La terza parte inizia con una discesa su un sentiero inizialmente tecnico, che richiede particolare attenzione, per poi gradualmente addolcirsi nel sottobosco. Successivamente, il percorso ritorna su una mulattiera collinare con continui saliscendi, ideale per mantenere ritmi veloci. 4. Nell’ultima fase del percorso, gli atleti affronteranno la massima sfida: una salita di circa 400 metri con una pendenza media del 25% e picchi del 35%, seguita da una discesa attraverso un bosco di ginepri che circonda la Fossa della Defenza, una caratteristica dolina carsica del percorso. Il sentiero finale riporterà gli atleti sulla strada asfaltata percorsa all’inizio della gara fino a tagliare il traguardo situato in piazza “13 gennaio 1915”. Per concludere, vogliamo ringraziare di vero cuore il nostro amico Loris Nardelli per la preziosa collaborazione, poi l’associazione giovani “Nenz Cort” che ci darà una grossa mano nell’organizzazione e nella logistica in paese. Un grazie particolare anche a Paolo, Antonello e Francesco della pagina social “Sei di Pescosolido Se” che si occuperanno delle riprese video e delle foto della giornata e per ultimo, un ringraziamento speciale ai numerosi sponsor che hanno sposato il progetto con entusiasmo. GLI ORGANIZZATORI Giuseppe Cicchinelli Marco Cenciarelli.

COMUNICATO STAMPA

