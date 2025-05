ZTL FASCIA VERDE, ROCCA: «REGIONE LAZIO VICINA A ESIGENZE DEI CITTADINI»

«Restiamo stupiti dalle dichiarazioni del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri sul Piano regionale della qualità dell’aria. La Regione Lazio non ha infatti introdotto alcun nuovo divieto, né varato un nuovo Piano. La Giunta non ha potuto far altro che aggiornare il Piano di Zingaretti, in quanto è stata la sinistra, che per dieci anni ha governato la Regione, a stabilire, vincolata ai limiti imposti dall’Unione Europea, le attuali regole penalizzanti con le quale i cittadini si trovano a dover fare i conti. A differenza di quanto previsto dalla precedente Giunta regionale di sinistra, che non prevedeva nuove deroghe, l’attuale amministrazione ha stabilito la possibilità di una nuova deroga, consentendo ai Comuni di presentare un piano di misure alternative. Facendo ciò, la Regione ha deciso che tra queste misure non ci possa essere il sistema Move In, ma ha reso contemporaneamente ammissibile ogni altra misura idonea a ridurre l’inquinamento prodotto dalle auto. Ciò con l’obiettivo di coniugare la tutela della salute e dell’ambiente con il diritto dei cittadini a muoversi liberamente senza essere costretti a pagare tasse per circolare o a dover sostenere ingenti spese per cambiare le proprie auto. L’aggiornamento si è reso necessario per superare la “tagliola” prevista da Zingaretti, che, impedendo nuove deroghe, avrebbe obbligato i Comuni a bloccare la circolazione. La Regione Lazio è pronta a collaborare con Roma Capitale: se il Campidoglio presenterà un piano di misure alternative a nessun autoveicolo verrà impedita la circolazione. Nel frattempo, la Giunta regionale sta lavorando al nuovo Piano della qualità dell’aria, che darà risposte concrete ai Comuni e ai cittadini e supererà tutte le criticità del Piano di Zingaretti, senza incorrere nella procedura d’infrazione dell’Unione europea».Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

