Zona Logistica Semplificata (ZLS), Cisterna tra i primi comuni della Provincia pontina

Ad un mese esatto dalla deliberazione di Giunta regionale, la n. 797 del 15 ottobre scorso che ha istituito la Zona Logistica Semplificata (ZLS) nel Piano di Sviluppo Strategico, la Giunta del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha deliberato l’atto di ricognizione e di individuazione delle attività produttive esistenti ed attive sul territorio comunale, la richiesta di istituzione di un’area di interesse strategico nazionale incardinata lungo le future Autostrada Roma-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone a supporto della stessa Zona Logistica Semplificata, ed ha avviato le procedure per la redazione di un piano strategico comunale per definire strategie di sviluppo e processi di innovazione.

«La Zona Logistica Semplificata (ZLS) rappresenta un’importante opportunità per le imprese esistenti ed attive che operano al suo interno, grazie ad un pacchetto di agevolazioni che andranno a favorire la crescita economica e lo sviluppo industriale – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Tra queste ci sono il credito d’imposta; le agevolazioni per gli investimenti con incentivi finanziati dalla Regione; la semplificazione amministrativa e burocratica per ridurre tempi e costi delle pratiche; la zona franca doganale interclusa, che consentirà ulteriori vantaggi fiscali e doganali per le imprese e le realtà produttive esistenti ed attive che ricadono sul nostro territorio».

«Il Comune di Cisterna è tra i primi comuni nella Provincia pontina, se non il primo, ad aver avviato l’iter amministrativo che consentirà il rilancio industriale – ha aggiunto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –, per promuovere la competitività delle imprese locali, generare ricadute economiche e occupazionali, supportare le grandissime potenzialità di sviluppo delle aziende che insistono nella nostra comunità».

COMUNICATO STAMPA