ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA NEL LAZIO, RINALDI: UNA VITTORIA PER I TERRITORI FORTEMENTE VOLUTA DA QUESTA GIUNTA

«La Zona Logistica Semplificata è realtà: una vittoria per i territori che premia la volontà del Governo Rocca di rafforzare la competitività regionale. Quello di oggi è un risultato storico, ottenuto grazie al lavoro di squadra portato avanti in questi anni e coordinato strategicamente insieme con il Governo Meloni. Da oggi, finalmente, i territori del Lazio potranno beneficiare nella ZLS di strumenti concreti per lo sviluppo e il rilancio, potendo contare su procedure autorizzative accelerate e credito d’imposta».Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Correlati