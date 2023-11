Zona Logistica Semplificata, Maura: “Parola d’ordine, Accelerare.”

La linea sulla ZLS, la Zona Logistica Semplificata, è chiara ed ha una sola parola d’ordine:

Accelerare.

La giunta Rocca si è messa da subito al lavoro facendo grandi passi in avanti.

La Zona Economica Speciale è l’ unica a poter garantire grandi vantaggi alle aziende delle regioni confinanti con il Lazio Meridionale.

La mozione presentata dal consigliere regionale del PD Sarà Battisti è pressoché inutile, va infatti ricordato che la ZLS è stata già varata presso la Regione Lazio dal governo Zingaretti ma non era mai stata attivata dal governo Draghi che l’aveva giudicata troppo estesa.

“Noi invece – dichiara Daniele Maura- stiamo lavorando bene, apprezzo in modo particolare l’attenzione dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, nonché vice presidente della Giunta, Roberta Angelilli, che ha già compiuto passi avanti nel percorso per la ZLS”.

Dopo le interlocuzioni con il ministro Fitto e una serie di incontri preliminari si è dato il via ufficialmente ad un tavolo di lavoro per definire una proposta di ZLS, utile allo sviluppo e alla competitività, da concertare con i territori e il sistema economico ed imprenditoriale regionale.

Un’interessante novità annunciata consiste in un rafforzamento della Zona Logistica Semplificata proprio per livellare quanto più possibile i vantaggi che avranno con la ZES i territori circostanti.

“Avevamo promosso una mozione sulla Zes Unica che aveva l’intento di sollecitare l’accesso di aree in forte crisi economica come Frosinone, Latina e Rieti a speciali agevolazioni e benefici sul piano fiscale per le aziende.

La ZLS può rappresentare l’occasione per rilanciare l’economia di territori della nostra regione nei quali si assiste ad una estensione della desertificazione industriale, a una crescita della disoccupazione e all’assenza di investimenti “.

COMUNICATO STAMPA Daniele Maura vice presidente commissione Commercio ed attività produttive