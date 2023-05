Zona Lions 1A Provincia di Frosinone, concluso il Progetto di Zona:” Raccolta di Occhiali Usati a premi tra le classi degli Istituti scolastici”

Si è conclusa la raccolta di occhiali usati a premi tra le classi degli Istituti Scolastici del Comprensorio a cui hanno partecipato alcuni clubs della Zona 1 A della provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi il club di Arce-Pontecorvo ha consegnato gli occhiali che abbiamo portato dall’Ottico Barone che provvederà a sistemarli e inviarli nei paesi dove c’è necessità. Un paio di giorni addietro anche Il club di Sora-Isola Del Liri-Arpino ha completato il progetto e consegnato tramite il Presidente di Zona all’ottico circa 400 paia di occhiali mentre altri erano stati portati direttamente da alcune maestre. In particolare ha partecipato con grande entusiasmo l’Istituto Comprensivo Sora II grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica Maddalena Cioci sempre pronta ad accogliere le proposte dei Lions Club su Problematiche Umanitarie, Sociali e di prevenzione della salute. Ha coordinato l’iniziativa all’interno della scuola la vicepreside Antonella De Geronimo insieme alle maestre delle varie classi dei plessi tra cui Franca Di Passio socia e cerimoniere del club. L’iniziativa ha visto coinvolte 12 classi di cui 8 della scuola primaria e 4 della scuola secondaria di primo grado.Per la primaria :IV B San Rocco, VB Schito, IIA San Rocco, IB Ruggeri, IA Ruggeri, VA San Rocco, IV A Carnello Per la secondaria di I grado IB,IIIB,ID,IIIA. Un ringraziamento di cuore a tutta la scuola in modo particolare alla Preside, ai bambini e ai ragazzi oltre ovviamente i docenti, senza dimenticare i genitori e i collaboratori scolastici, il personale amministrativo. Quest’anno abbiamo voluto sperimentare come zona un concorso a premi tra i giovanissimi per avvicinarli alla conoscenza del mondo dei Lions e soprattutto alla sensibilizzazione verso il problema della vista che in alcuni paesi del mondo non consente a piccoli e grandi di svolgere nemmeno normali attività quotidiane come leggere un libro, un giornale, una notizia su internet etc perché non hanno la possibilità economica di comprare un paio di occhiali. La classe IA di Ruggeri, che ha raccolto il maggior numero di occhiali, sarà premiata Il 24 Maggio con un regalino didattico ad ogni alunno coinvolto con la partecipazione del Presidente del club Lions Riziero Capuano degli atri soci Lions di Sora-Isola-Arpino insieme alla Preside, i docenti e i genitori. Alle altre classi sarà consegnato un attestato di merito per la partecipazione.

Il Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA