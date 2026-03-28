ZLS Lazio e Zona Franca Doganale: opportunità concrete per la crescita delle PMI e impegno della Regione Lazio

“Desidero innanzitutto ringraziare Federlazio per aver organizzato a Cassino questo importante momento di confronto su temi strategici come la ZLS Lazio e la Zona Franca Doganale, strumenti fondamentali per il rilancio e la competitività del nostro sistema produttivo”.

Lo dichiara Daniele Maura, Vice Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio, a margine dell’incontro dedicato alle opportunità operative per le PMI.

“Come Regione – prosegue Maura – stiamo lavorando con determinazione per rendere pienamente operativi questi strumenti, consapevoli del loro impatto strategico sullo sviluppo economico del Lazio. L’impegno è quello di accelerare i processi, semplificare le procedure e creare un contesto favorevole agli investimenti, mettendo le imprese al centro delle politiche di sviluppo”.

Nel corso dell’iniziativa è emersa con chiarezza la centralità delle piccole e medie imprese, vero motore dell’economia regionale, e il ruolo chiave che territori come Frosinone e l’area di Cassino possono svolgere grazie alla loro vocazione industriale e alla posizione strategica.

“Le ZLS e la Zona Franca Doganale – sottolinea Maura – rappresentano strumenti concreti per ridurre i tempi burocratici, migliorare l’efficienza logistica e favorire l’internazionalizzazione delle imprese. Ma il loro successo dipenderà dalla capacità di renderli realmente accessibili e operativi per il tessuto produttivo locale”.

“È proprio su questo che si concentra l’azione della Regione Lazio – aggiunge –: accompagnare le imprese, rafforzare il dialogo con le associazioni di categoria e garantire che queste opportunità si traducano in risultati tangibili, in termini di crescita, occupazione e attrazione di nuovi investimenti”.

In questo contesto, il ruolo di Federlazio si conferma fondamentale nel favorire il collegamento tra istituzioni e imprese, contribuendo a diffondere conoscenza e consapevolezza sulle opportunità disponibili.

“Il nostro obiettivo – conclude Maura – è costruire un sistema economico sempre più competitivo, moderno e attrattivo. La Regione Lazio è pienamente impegnata in questo percorso e continuerà a lavorare, in sinergia con tutti gli attori del territorio, per valorizzare al meglio strumenti come la ZLS e la Zona Franca Doganale”.

L’incontro di Cassino rappresenta un passo significativo in questa direzione, confermando l’importanza del confronto e della collaborazione per sostenere lo sviluppo del territorio.