ZES, Torrice fa squadra per lo sviluppo: approvata all’unanimità la delibera proposta da Florenzani

In qualità di coordinatore cittadino di Forza Italia per il Comune di Torrice, desidero esprimere i miei più sentiti complimenti al consigliere comunale e vicepresidente del CAL Giammarco Florenzani per l’importante iniziativa portata avanti in consiglio comunale.

Florenzani ha presentato una delibera di sostegno all’inserimento delle province di Frosinone e Latina nella Zona Economica Speciale (ZES), così come proposto attraverso l’emendamento presentato in Senato dal senatore di Forza Italia Claudio Fazzone.

Inserire le province di Frosinone e Latina nella Zona Economica Speciale rappresenta un’opportunità concreta e fondamentale per il rilancio economico e produttivo del nostro territorio. Parliamo di una misura che ha un impatto diretto e tangibile sulla vita delle imprese e dei cittadini. La ZES, infatti, significa attrazione di investimenti, semplificazioni amministrative e incentivi fiscali che possono fare la differenza per chi vuole fare impresa o per chi cerca lavoro.

In un momento storico in cui il nostro tessuto produttivo ha bisogno di nuova linfa, questa misura può trasformarsi in un volano per lo sviluppo, favorendo la nascita di nuove attività, il potenziamento di quelle esistenti e la creazione di occupazione stabile. Per province che hanno sofferto il peso di crisi industriali e delocalizzazioni, l’inserimento nella ZES può segnare un punto di svolta.

Grazie anche al presidente del consiglio comunale Maurizio Fiacco che ha accolto la richiesta, inserendola tra i punti all’ordine del giorno e permettendone la votazione, la delibera è stata approvata all’unanimità, a conferma della sensibilità dell’intero consiglio comunale verso le politiche di sviluppo locale.

In foto Gian Marco Crescenzi

Correlati