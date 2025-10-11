ZES, PITTIGLIO : “GIUSTA L’INTERROGAZIONE DI ORFINI. IL SUD DEL FRUSINATE NON PUÒ ESSERE ANCORA DIMENTICATO”

“Accolgo con favore l’iniziativa dell’onorevole Pd Matteo Orfini in parlamento che ha presentato un’interrogazione sull’esclusione delle province di Frosinone e Latina dalla Zona Economica Speciale unica. È una questione che riguarda da vicino il sud della provincia di Frosinone, un’area che sta vivendo una condizione di marginalità economica e infrastrutturale, aggravata dalla perdita di insediamenti industriali e dal calo occupazionale. Penso a Stellantis e al suo indotto, ma anche a tante aziende che non potranno concorrere con le regioni limitrofe a causa della ‘dimenticanza’ della destra per il nostro territorio. Servono risposte vere, la situazione è drammatica con troppe famiglie con il futuro incerto”.

Lo dichiara in una nota Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Val di Comino e vicepresidente della Provincia di Frosinone.

“Le motivazioni tecniche del Governo – prosegue – non cancellano la realtà: il sud del Lazio è un territorio fragile che avrebbe pieno diritto a strumenti di sostegno e sviluppo. Lasciare fuori queste aree dalla ZES significa rinunciare a un’occasione di rilancio economico. Il Governo riconsideri la decisione o individui subito misure alternative efficaci: va ricordato – aggiunge Pittiglio – il costante impegno della consigliera regionale Sara Battisti, che con interrogazioni, mozioni e richieste di audizioni ha lavorato per includere il basso Lazio nella ZES sottolineando le difficoltà certificate dai dati. Il centrodestra, nonostante le promesse del Presidente Rocca e tutti i rappresentanti istituzionali di area eletti a Frosinone, non è riuscito a ottenere risultati, e il rischio ora è quello di una nuova desertificazione industriale con gravi ripercussioni economiche e occupazionali”:

“Il sud della provincia di Frosinone – conclude Pittiglio – ha ancora energie e persone pronte a investire nel futuro. Ma servono attenzione, risorse e visione. Il governo Meloni non tradisca le speranze di un territorio che chiede solo pari opportunità di sviluppo”.

In foto Enrico Pittiglio