Zes, Ottaviani (Lega): incontro positivo con il Ministro per il Mezzogiorno per estenderle a province del Lazio

“Le Zone Economiche speciali rappresentano una opportunità per lo sviluppo dei territori italiani e in questo senso è positiva l’estensione della Zes unica a Umbria e Marche. Oggi abbiamo però rinnovato, all’attenzione del Ministro per il Mezzogiorno Foti nel corso di un incontro molto positivo, l’esigenza di considerare all’interno di questa zonizzazione anche i territori del sud del Lazio. Frosinone e Latina, ma anche Rieti, infatti, al momento non risulterebbero rientrare nel provvedimento sulle Zes, una decisione illogica poiché creerebbe una diseconomia per questi territori, rendendoli isolati rispetto alle altre province del centro sud. Una situazione che verrebbe ancor più appesantita dall’applicazione del provvedimento di Roma Capitale, con le nuove risorse per la città eterna. Siamo soddisfatti del fatto che sia stato assunto l’impegno a considerare le istanze che provengono dai territori del Lazio, affinché la normativa Zes venga estesa a questa importante zona della regione. Il nostro obiettivo, come Lega, è quello di puntare alla valorizzazione di tutti i territori, scongiurando squilibri che, in questo caso, verrebbero generati paradossalmente proprio dagli interventi dello Stato nell’economia del Paese”. Così il deputato della Lega e segretario della commissione Bilancio Nicola Ottaviani.

Correlati