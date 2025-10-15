ZES, Battisti (PD): “Basta balletti del centrodestra sulla pelle del Basso Lazio. Frosinone e Latina meritano risposte concrete”

“Gli esponenti del centrodestra avevano annunciato in pompa magna l’inclusione della provincia del Lazio nella Zona Economica Speciale. Un trionfalismo che, a distanza di pochi giorni, è stato smentito direttamente dal ministro Foti. Ancora una volta assistiamo a un balletto di dichiarazioni e smentite, che evidenzia l’incapacità delle destre di dare risposte serie a un territorio in difficoltà”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Lazio.

“Le province di Frosinone e Latina sono state escluse dalla ZES, mentre altri territori hanno già ottenuto l’inclusione. Un danno incalcolabile per la nostra economia. Ciò dimostra che né la Regione Lazio guidata da Rocca, né gli esponenti eletti in questo territorio di Fratelli d’Italia e Lega, stanno lavorando concretamente per il bene delle nostre province. La stessa Unindustria in questi giorni ha lanciato un grido d’allarme. Basti vedere quello che sta accadendo a Stellantis e al suo indotto, con migliaia di famiglie in grave difficoltà, mentre alcuni giocano con le dichiarazioni e i proclami a scopi politici”.

“Ho sollevato personalmente più volte questo tema in Consiglio regionale, sottolineando la necessità di inserire il Lazio nella Zona Economica Speciale attraverso interrogazioni e mozioni, ma non è stato fatto nulla. Il nostro territorio ha un’assoluta necessità di strumenti concreti per attrarre investimenti, sostenere l’occupazione e difendere le economie locali. È ora che la politica smetta di fare annunci vuoti e si assuma la responsabilità di intervenire con fatti concreti, senza giocare con la pazienza e le speranze dei lavoratori e delle imprese”.