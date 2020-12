ZAVATTINI LIVE: Paolo Pisanelli, Michele Riondino e Gianni Raimondi

Paolo Pisanelli, filmaker.

Laureato in Architettura e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia (Corso di Fotografia diretto da Giuseppe Rotunno). Dopo aver lavorato come fotoreporter e fotografo di scena, dal 1996 si dedica alla regia di film-documentari. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in festival nazionali ed internazionali.

Nel 1998 è tra i soci fondatori di Big Sur, società di produzioni cinematografiche & laboratorio di comunicazione. Svolge dal 1995 attività didattica e di formazione audiovisiva. Collabora con la Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volontè di Roma. E’ ideatore e conduttore di RadioUèb, la radio in pillole, presso il Centro Diurno di via Montesanto a Roma, E’ direttore artistico di Cinema del reale, festa di autori e opere audiovisive che si svolge ogni anno nel Salento (Puglia). Collabora dalla prima edizione allo Sponz Fest diretto da Vinicio Capossela.

Filmografia principale:

Nella prospettiva della chiusura lampo (1997); Io calcoli infiniti (1998); Il magnifico sette (1998); n (1999); Where we go (2000); Roma A.D 999 (2000); Roma A.D 000 (2001); Don Vitaliano (2002); Tunza Tunza – Italian djs electronic productions (2002); Enrico Berlinguer – conversazioni in Campania (2004); Il sibilo lungo della taranta (2006); Il teatro e il professore (2007); Un inverno di guerra (2009); Ju Tarramutu (2010); Il terremoto delle donne (cine-teatro 2011); Aquilane (cine-teatro 2013); Buongiorno Taranto (2014).

Big Sur è un’ aggregazione creativa, un laboratorio dove si elaborano progetti di intervento sul territorio, un luogo sempre aperto all’incontro e allo scambio attraverso produzioni grafiche, fotografie, riviste, film-documentari, manufatti e produzioni di eventi culturali. Big Sur scrl dal 1998 ha realizzato campagne pubblicitarie, progetti grafici e di immagine coordinata, per enti, istituzioni, aziende, associazioni e ha ideato e prodotto la realizzazione di importanti manifestazioni culturali. Tra le sue produzioni ArtB, Pe(n)sa differente e l’immagine coordinata de La Notte della Taranta, dei Cantieri Teatrali Koreja e del Festival del Cinema Europeo di Lecce Nel settore della produzione cinematografica ha prodotto circa venti film documentari premiati in Italia e all’estero, è una delle società più attive in Puglia e nel Sud Italia: ha collaborato alla realizzazione e prodotto documentari per importanti emittenti televisive europee tra cui Arte-ZDF, Canal Plus, Planète, Tele+, ORF2, Cult/SKY; RSI e collaborato con le società cinematografiche Fandango e Indigo Film. Ha prodotto, tra gli altri, i film documentari “Il sibilo lungo della taranta” (Italia, 2006) e “Ju tarramutu”, regia di Paolo Pisanelli (Italia, 2010) in co-produzione con OfficinaVisioni e PMI. Dal 2004 organizza “la Festa di Cinema del reale”, una festa internazionale di autori e opere audiovisive che si svolge ogni anno nel Salento (Puglia).

OfficinaVisioni nasce come raggruppamento informale nel 2009 e si costituisce come associazione culturale a Roma nel 2010. OfficinaVisioni promuove lo sviluppo del territorio con i mezzi della produzione culturale e dell’azione solidale. OfficinaVisioni ha lo scopo di promuovere la ricerca creativa e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale ed estero, svolgere attività di ricerca e sperimentazione nel campo della comunicazione multimediale. Ha ideato e realizzato in collaborazione con Big Sur e Archivio Cinema del reale: La festa di Cinema del reale (Salento, edizioni 2009-2012), Musikì (Salento, edizioni 2009 – 2010), Finis Terrae – Visioni del Sud (Vienna 2010), i seminari “Filmare la musica e il territorio” (Salento, 2009-2010), le mostre e la rassegna cinematografica “Cecilia Mangini _ Visioni e passioni (dal 2011 al 2018) . Ha prodotto il film documentario “Buongiorno Taranto” 2014, una produzione dal basso, “Ju tarramutu”, regia di Paolo Pisanelli (Italia, 2010) in co-produzione con Big Sur e PMI, il documentario “Treballant (Lavorando, Italia 2012) per il Comune di Alghero . Ha ideato e curato le fasi di progettazione di RadioUèB! La radio in pillole in collaborazione con Centro Diurno via Montesanto – ASL Roma E.

