ZAVATTINI LIVE: Isola e Mastandrea introducono “Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari”

Inizierà mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 18.30, la rassegna online organizzata dal Premio Zavattini UnArchive in collaborazione con ARCI UCCA dedicata a film, di finzione e documentari, che utilizzano in modo creativo e originale i materiali tratti da archivi filmici e televisivi. Il primo appuntamento, in diretta streaming sulle pagine FB ufficiali del Premio Zavattini e di Arci Ucca, è con Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari (2018) di Simone Isola e Fausto Trombetta. Il film, parabola biografica e artistica di un regista dalla grande libertà e coerenza espressiva, verrà introdotto dal regista Simone Isola e da Valerio Mastandrea, interprete al fianco di Caligari nella produzione del suo ultimo film, Non essere cattivo (2015). L’incontro sarà moderato dal direttore del Premio Zavattini Antonio Medici, dalla coordinatrice Aurora Palandrani e da Roberto Roversi e Antonio Borrelli, rispettivamente presidente e vicepresidente nazionale di Arci Ucca. Il film è visibile in versione integrale su RaiPlay.

La rassegna continuerà il 25 novembre con Dove bisogna stare di Daniele Gaglianone e Arrivederci Saigon di Wilma Labate. Nel mese di Dicembre 2020 seguiranno altri appuntamenti che verranno comunicati a breve.

COMUNICATO STAMPA