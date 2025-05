Zappacosta torna in Nazionale: “un orgoglio per Sora e per tutta la provincia” Il commento di Gianluca Quadrini

La notizia del ritorno in Nazionale di Davide Zappacosta ha acceso l’entusiasmo non solo tra i tifosi, ma in tutta la comunità sorana e nella Provincia di Frosinone. Il terzino, originario di Sora, è stato convocato nuovamente in maglia Azzurra.

Ad esprimere la soddisfazione istituzionale è il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che sottolinea il valore simbolico di questo traguardo:

“Accogliamo questa notizia con immenso orgoglio. Davide Zappacosta è un esempio autentico di determinazione, umiltà e impegno.”, dichiara il Presidente Quadrini che continua –

“Questo giovane è cresciuto nella nostra terra, e da questa terra ha saputo trarre i valori che oggi lo rendono un atleta rispettato e stimato. Non ha mai dimenticato le sue origini, non ha mai smesso di rappresentare con orgoglio Sora e la Ciociaria ovunque abbia giocato”, aggiunge.

L’orgoglio per il traguardo raggiunto si mescola con la gratitudine per il ruolo di ambasciatore che Zappacosta continua a svolgere, anche fuori dal rettangolo verde:

“La sua presenza in Nazionale ci onora e ci ricorda che anche dai nostri territori, troppo spesso marginalizzati, possono emergere eccellenze assolute”, prosegue il Presidente.

Infine, un pensiero rivolto al futuro e a chi guarda al calcio come sogno e opportunità:

“A Davide va il nostro applauso più sincero. Ma il nostro ringraziamento più grande è per il suo esempio.”.