Zappacosta torna in Nazionale: l’orgoglio di Sora risplende in azzurro

SORA – Un grande motivo di orgoglio per la città di Sora: Davide Zappacosta è stato nuovamente convocato nella Nazionale italiana di calcio. La notizia ha suscitato entusiasmo e commozione tra i cittadini, che vedono in lui un simbolo autentico del talento e dell’impegno sorano.

A farsi portavoce di questo sentimento collettivo è stato il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, che ha affidato ai social un messaggio carico di emozione e fierezza:

“Zappacosta torna in azzurro! Orgoglio sorano!” – ha dichiarato – “È con immenso orgoglio che accogliamo la notizia del ritorno in Nazionale del nostro Davide Zappacosta, figlio della nostra amata Sora! Un esempio di impegno, talento e determinazione: Davide non ha mai dimenticato le sue radici, e oggi tutta la città lo applaude per questo meritato traguardo. Forza Zappa, forza Sora, forza Italia!”

Davide Zappacosta, cresciuto calcisticamente nel territorio e formatosi attraverso le sfide più difficili dei campi italiani ed europei, è oggi una figura che incarna i valori positivi dello sport: sacrificio, costanza e umiltà. Il suo ritorno in maglia azzurra è il coronamento di una stagione brillante e della fiducia riconquistata ai massimi livelli.

Sora si stringe attorno al suo campione, celebrando non solo l’atleta, ma soprattutto l’uomo che continua a rappresentare con orgoglio le sue origini.

Il richiamo della Nazionale è anche un segnale forte per i giovani del territorio: i sogni si possono realizzare, restando fedeli alla propria identità.

In attesa di vederlo scendere in campo con l’Italia, tutta Sora fa il tifo per Davide. Con il cuore azzurro, ma le radici ben salde nella sua terra.