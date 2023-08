Zaino Solidale l’iniziativa provinciale di Gioventù Nazionale in favore delle famiglie meno agiate

Nel mese di settembre nella maggior parte dei Comuni della Provincia di Frosinone ci troverete impegnati per l’iniziativa ‘Zaino Solidale’ a sostegno di nuclei familiari economicamente svantaggiati – Spiega Armando Conte, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale -. La nostra è un’attività che annualmente si ripete e che porteremo avanti nel tempo. Dare un piccolo contributo attraverso la donazione di materiale scolastico, pur essendo un piccolo gesto, può risultare di fondamentale importanza per chi vive in condizioni economiche svantaggiate.

L’invito che rivolgiamo all’intera cittadinanza ciociara è quello di mettersi in contatto con i nostri circoli territoriali, presenti in tutta la provincia, affinché possa raccogliersi del materiale scolastico destinato a chi ne ha bisogno. Siamo certi della grandissima riuscita dell’iniziativa e per questo ringraziamo anticipatamente coloro che ci sosterranno nella raccolta – conclude Conte -. Il nostro, infatti, è un popolo che sa rispondere con una massiccia presenza quando si propongono iniziative di tale spessore sociale e che sa riconoscere la bontà della proposta dei nostri giovani militanti che costantemente si adoperano per la nostra terra”.

COMUNICATO STAMPA