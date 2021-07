Zafferana Jazz Festival: il programma in dettaglio

FARAJ SULEIMAN piano

Faraj Suleiman (1984) è un compositore e pianista palestinese. La sua musica è fortemente influenzata da melodie e ritmi arabo/orientali. Spesso incorpora queste scale e modalità nelle sue composizioni. Oltre ad essere ispirato dalla sua cultura araba, è anche influenzato dalle tradizioni Jazz.

Come musicista/pianista arabo formatosi nella musica classica, è costantemente alla ricerca di nuove forme di espressione per attirare allo stesso modo i suoi ascoltatori “orientali” e “occidentali”. Ad oggi Suleiman ha composto diversi album che hanno posto il pianoforte “orientale” al centro della composizione, spaziando da composizioni per pianoforte solo a quartetti, quintetti, arrangiamenti per coro e orchestre complete.

Ha pubblicato numerosi album e progetti musicali come: “Login”, “Three Steps”, “Mud”, “Opening of the Palestine Museum”, “Al-Bashiq”, “Love in the Cloud”, “Once Upon a City”, “Love Without a Story”, “Toy Box” e ultimamente il suo album di prime canzoni “Second Verse”. Compose anche musica per il teatro e il cinema.

