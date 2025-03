YES, WE CAN: a Cassino un aiuto per chi adotta un cane

Il Comune di Cassino lancia un’iniziativa concreta e dal grande valore etico: YES, WE CAN, un progetto che incentiva l’adozione dei cani ospitati nelle strutture convenzionate con un bonus di 500 euro per chi decide di accogliere un amico a quattro zampe nella propria famiglia.

Un gesto d’amore che fa la differenza

L’obiettivo principale è regalare una nuova vita ai cani in attesa di adozione, promuovendo una cultura dell’adozione consapevole. Ogni anno, molti di loro trascorrono troppo tempo nei rifugi, spesso senza una vera possibilità di trovare una casa. Con questo progetto, l’amministrazione comunale vuole invertire la tendenza, sensibilizzando i cittadini e coinvolgendo anche le scuole e le associazioni animaliste, tra cui Anpana ed Enpa, sempre in prima linea nella tutela degli animali.

Vantaggi per tutti

Oltre a dare una casa ai cani in attesa di adozione, l’iniziativa ha altri due importanti obiettivi:

✅ Svuotare i canili, migliorando la qualità della vita degli animali;

✅ Ridurre i costi a carico del Comune, destinando le risorse risparmiate ad altri progetti per la collettività.

Attualmente, nelle strutture convenzionate con il Comune di Cassino ci sono circa 150 cani, con un costo annuo di oltre 210.000 euro (circa 1.400 euro per cane). Con un maggior numero di adozioni, sarà possibile ridurre questa spesa e investire le risorse su altre iniziative.

Un’adozione sicura e responsabile

Il bonus di 500 euro verrà assegnato a chi deciderà di adottare un cane, ma solo dopo rigorosi controlli preventivi e periodici da parte del Comune e delle associazioni animaliste, per garantire il benessere dell’animale e accertare che l’adozione sia una scelta consapevole e duratura.

Come ha sottolineato il sindaco Enzo Salera, si tratta di “un dovere civico e morale”, un’opportunità per dimostrare concretamente il nostro amore per gli animali. L’assessore all’Ambiente Pierluigi Pontone ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa anche dal punto di vista economico: adottare un cane significa dare una nuova vita a lui e contribuire al benessere dell’intera comunità.

Unisciti al cambiamento!

Se stai pensando di adottare un cane, questo è il momento giusto per farlo! Per maggiori informazioni sul progetto YES, WE CAN e sulle modalità di adozione, contatta il Comune di Cassino o le associazioni animaliste locali.

Possiamo fare la differenza, un’adozione alla volta!