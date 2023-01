XXXIV edizione della “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, Gianluca Quadrini in rappresentanza della Provincia

“Onorato per aver rappresentato la Provincia di Frosinone e di aver portato il saluto del Presidente Luca Di Stefano a Mons. Ambrogio Spreafico e al Rabino Ariel Di Porto della Comunità Ebraica di Roma, in occasione dell’incontro per la XXXIV edizione della “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei” organizzata dalla Diocesi Frosinone-Veroli-Ferentino”.

Così il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini che ha aggiunto:

“Un incontro quello tenuto nel bellissimo auditorium San Paolo, che ci ha reso tutti spiritualmente più ricchi. Il riconoscimento della diversità come elemento di ricchezza reciproca e non come causa di separazione è un elemento non solo religioso ma di enorme valenza politica. Il riconoscimento dell’altro da sé come valore aggiunto è la radice di ogni abbattimento di muri, di qualsiasi percorso di pace.

Va, dunque, riconosciuta e ribadita, sostenuta e presa ad esempio, l’azione costante che Mons. Spreafico porta avanti da anni sulla strada del dialogo interreligioso. Un percorso virtuoso che, tra l’altro, semplifica l’integrazione e rende fruttuosa la convivenza in un territorio come il nostro, vocato all’accoglienza ma bisognoso come tutti di un impegno costante nell’educazione al dialogo e alla condivisione”.

COMUNICATO STAMPA