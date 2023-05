XXX edizione del concorso per i miglio olii di Roma e del Lazio, premiate due aziende ciociare. Il plauso di Gianluca Quadrini

Il premio dedicato alle eccellenze dell’olio di Roma e del Lazio riserva posti alti in classifica anche per le aziende della Provincia di Frosinone. Arrivato alla sue XXX edizione il concorso, promosso dalla Camera di Commercio di Roma, è diventato un importante punto di riferimento per le aziende e i produttori del settore e un altrettanto importante momento per valorizzare le produzioni olivicole regionali.

“L’olio è uno dei prodotti più presenti sulla tavola degli Italiani e l’Italia in generale si è sempre contraddistinta per l’alta qualità nel panorama agroalimentare.” Commenta il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, complimentandosi con le aziende di San Vittore del Lazio e di Alatri per essersi contraddistinte nelle due categorie in concorso. “Un plauso alle aziende della nostra provincia, l’Ars Avi di San Vittore del Lazio e l’Azienda Agricola Biologica Quattrocchi Amerigo di Alatri, ma anche a tutte e altre aziende produttrici, premiate in questo importante concorso che ogni anno vede la partecipazione delle migliori aziende olivicole della regione. Puntare sulla qualità, in un momento in cui si registrano segnali di ripresa produttiva significa far conoscere le nostre etichette oltre confine. E dal momento che nel panorama internazionale il cibo italiano è sinonimo di maestria, cura e rispetto delle tradizioni, bisogna continuare ad offrire al consumatore prodotti di qualità affinchè il made in Italy sia sempre più richiesto dal mercato internazionale. I frutti delle nostre terre sono eccellenze inimitabili, per questo dobbiamo continuare a preservarli perché importanti per la crescita dei nostri territorio” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA