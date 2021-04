XXII Trofeo Karting G. Pagliuca a Napoli: per la DrcSportManagement in pista Coco, Noviello e Verde

Il prossimo fine settimana il Circuito Internazionale Napoli di Sarno ospiterà la 22.ma edizione del Trofeo G. Pagliuca di kart che vedrà scendere in pista tre piloti seguiti dalla DrcSportManagement: Domenico Coco, Giuseppe Noviello e Marco Verde, tutti nella categoria 60 Mini.

Si comincia sabato 1 maggio con le prove libere per poi continuare domenica 2 maggio con qualifiche, Prefinale e Finale. Non mancheranno spettacolari battaglie…

Il Circuito Napoli di Sarno ha un tracciato completamente rinnovato, che sta diventando un fiore all’occhiello anche a livello internazionale.

Non mancheranno quindi le spettacolari battaglie tra piloti e kart a cui i Campionati Regionali Campania e Lazio ci stanno abituando.

COMUNICATO STAMPA