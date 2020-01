XVI Comunità Montana: la politica ha salvato il soldato Carè, calpestando diritto ed etica

Alla fine ce l‘ha fatta! Lo scempio è stato realizzato. Il non-presidente è stato nominato liquidatore dell’ente che ha gestito per anni senza averne titolo e che ora procederà alla sua autovalutazione – ha dichiarato Gian Carlo Bertoni capogruppo di Progetto Falvaterra. Se la cosa non fosse seria potrebbe essere una gag da cabaret. Noi quest’epilogo lo avevamo pronosticato da tempo – ha proseguito Gian Carlo Bertoni. La vicenda della XVI Comunità Montana è l’icona della surreale politica italiana attuale che sta mostrando il suo lato peggiore che guarda solo all’autoconservazione di una casta elitaria che ha perduto il rispetto minimo del diritto e dell’etica della politica. Si può consentire – ha proseguito Bertoni – a qualcuno di esercitare il potere prescindendo dalla volontà degli elettori nel più totale disprezzo della democrazia, calpestando i diritti sia degli elettori che degli eletti? Tutto ciò ci riporta alla mente la famosa battuta del Marchese del Grillo interpretato dall’indimenticabile Alberto Sordi:”io sono io e voi non siete un…..” Noi invece siamo cittadini fermamente convinti che diritto, etica e buona politica siano la base della nostra democrazia e quindi continueremo la nostra battaglia affinché vengano ripristinate nella XVI Comunità montana dei Monti Ausoni.

COMUNICATO STAMPA

