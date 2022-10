XV Comunità Montana Valle del Liri – Servizio Civile Universale, valutatI positivamente i due progetti presentati

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del bando 2022/2023, ha valutato positivamente i due progetti presentati dalla

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del bando 2022/2023, ha valutato positivamente i due progetti presentati dalla XV Comunità Montana Valle del Liri, inserendoli in ottima posizione nella “Graduatoria provvisoria programmi di intervento da realizzarsi in Italia”. I due progetti, nell’ambito programmatico “SOSTENIAMO IL SOCIALE 2” vedranno impegnati complessivamente 132 volontari di Servizio Civile Universale.

“Grande soddisfazione per il risultato raggiunto, è stata premiata la scelta di rispondere al bando in co-programmazione con A.S.V.CI., Unione delle Cinque Città, Unione dei Comuni delle Mainarde e l’Associazione Valle del Liri che ha permesso al programma SOSTENIAMO IL SOCIALE 2 di essere valutato tra i primi centro in ambito nazionale con un punteggio di 91.2. Credo che fare sistema sia molto importante e un’opportunità per lo sviluppo di tutte le realtà del territorio. ”. Ha dichiarato la Dott,ssa Rossella Chiusaroli Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri.

Il primo progetto, dal titolo “VALLE DEL LIRI PER I BENI CULTURALI 3”, si inserisce nell’area di intervento “SETTORE D – PATRIMONIO STORICO, ARTSTICO E CULTURALE – Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, culturali” e mira a tutelare il patrimonio storico-culturale e valorizzare il territorio attraverso la conoscenza, il monitoraggio e la salvaguardia delle aree culturali dei territori e in particolare l’Acropoli di Civitavecchia ed il sistema museale ad Arpino, l’Area Archeologica di Fregellae ad Arce ed la Torre medievale di Santopadre, attraverso una stretta sinergia con l’Associazione Pro Loco di Arpino, Il Comune di Arce ed il Comune di Santopadre. Inoltre saranno promosse attività da parte dei volontari in altri Comuni facenti parte la XV Comunità Montana Valle del Liri.

Il secondo progetto, dal titolo “VALLE DEL LIRI PER L’EDUCAZIONE 3” si inserisce nell’area di intervento “SETTORE E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE SOCIALE E DELLO SPORT – Animazione culturale verso i giovani” si propone, di stimolare i giovani dei territori in attività di sensibilizzazione e salvaguardia ambientale, con particolare attenzione alla promozione di politiche tese allo sviluppo di un turismo sostenibile che faccia vivere i territori senza impattare sull’ambiente circostante. In collaborazione con il Comune di Arce ed il Comune di Santopadre verranno svolte attività di tutela dei sentieri e dei boschi insistenti nel territorio. Inoltre saranno promosse attività da parte dei volontari in altri Comuni facenti parte la XV Comunità Montana Valle del Liri.

La XV Comunità Montana Valle del Liri ha attualmente attivi due progetti che si inseriscono nelle stesse aree d’intervento e che vedono impegnati 98 volontari.

COMUNICATO STAMPA