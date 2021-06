XV Comunità Montana di Arce, concorso assunzione agente Polizia Locale: 13 indagati

Da un’inchiesta giornalistica di Angela Nicoletti, la Procura di Cassino ha emesso 13 avvisi di garanzia e perquisizioni per una presunta “Parentopoli” alla XV Comunità Montana di Arce, relativi ad un concorso per l’assunzione di agenti della Polizia Locale nel comune di Villa Santa Lucia, nel mirino della Guardia di Finanza anche l’ex presidente Gianluca Quadrini.

Di seguito riportiamo integralmente il comunicato stampa della Guardia di Finanza di Frosinone.

Gli investigatori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone,

costantemente impegnati nell’individuazione di comportamenti illeciti che causano

nocumento al bilancio dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel corso di accurate ed articolate

indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, fin dalle

prime ore dalla mattinata odierna stanno eseguendo n. 26 perquisizioni locali e domiciliari

nei confronti di n. 13 persone, coinvolte a vario titolo nella commissione di reati di abuso

d’ufficio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché rivelazione

ed utilizzazione di segreti d’ufficio, in relazione ad un concorso pubblico bandito dalla XV

Comunità Montana Valle del Liri per l’assunzione di un agente della Polizia Locale a tempo

indeterminato per conto del Comune di Villa Santa Lucia (FR).

Le attività di perquisizione, estese anche nella provincia di Roma e Napoli, interessano in

particolare le residenze e gli uffici di alcuni degli indagati pubblici ufficiali, dislocati presso

alcuni enti pubblici e locali della provincia di Frosinone.

Contestualmente, in ordine ai reati sopra indicati, sono stati, altresì, notificati n. 13 avvisi di

garanzia nei confronti di altrettanti soggetti, tra i quali n. 6 pubblici ufficiali.

Nel corso delle attività investigative finora svolte dal Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Frosinone, mediante l’elaborazione ed il riscontro di dati ed informazioni

contenuti nella documentazione acquisita nell’autunno scorso nei confronti della XV

Comunità Montana e del Comune di Villa Santa Lucia, sono stati rilevati gravi elementi di

reità da parte degli indagati in tutte le fasi del concorso in esame, con particolare riferimento

alla composizione della Commissione giudicatrice, risultata essere costituita da pubblici

ufficiali legati da vincoli di parentela con alcuni amministratori di enti locali della Provincia di

Frosinone.

Inoltre, le investigazioni hanno evidenziato criticità anche in ordine alla composizione della

graduatoria finale, rilevando che dei 43 candidati risultati idonei al termine della procedura,

almeno 10 sono politici e/o già amministratori della Provincia, ovvero in taluni casi diretti

congiunti degli stessi.

Le attività investigative odierne testimoniano il costante impegno della Guardia di Finanza

nel contrastare gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione che danneggiano gli onesti e

fanno aumentare i costi dei servizi pubblici, contribuendo concretamente ad affermare la

meritocrazia per aiutare la crescita produttiva ed arginare l’impatto negativo della crisi

economica e sociale conseguente all’emergenza pandemica, nonché a sostenere il rilancio

del Paese.

