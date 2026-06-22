XPeaks sbarca in Ciociaria, prima tappa a Ripi

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XPEAKS RIPI
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La comunità di turismo lento XPeaks ha accompagnato un gruppo di viaggiatori alla scoperta della Ciociaria, con l’obiettivo di far conoscere l’Italia più autentica: quella fatta di storia, tradizioni, cultura, paesaggi e identità locali, lontano dagli stereotipi e dai percorsi turistici più battuti.

La prima tappa del viaggio è stata Ripi, dove i partecipanti hanno visitato il Museo dell’Energia, approfondendo la storia dei pozzi petroliferi che hanno caratterizzato il territorio e che rappresentano ancora oggi un importante patrimonio storico e industriale della comunità.

Ad accogliere la comitiva, in rappresentanza del Comune di Ripi, era presente il consigliere comunale Candido Citti, che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale e accompagnato gli ospiti alla scoperta di una delle pagine più significative della storia locale.

XPeaks promuove un modo diverso di viaggiare: piccoli gruppi accompagnati da chi vive e conosce il territorio, per scoprire luoghi, storie e tradizioni autentiche.

Tra gli itinerari proposti vi è “Sounds of Ciociaria”, un percorso ideato per valorizzare le bellezze, le tradizioni e le storie della nostra terra, nato dalla passione dei fondatori Michele e Katia, originari di Ripi.

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