«Wuhan, prove insufficienti sul laboratorio». L’indagine riparte da zero: l’Oms invia nuovi esperti

Wuhan, si riparte da zero. L’Organizzazione Mondiale della Sanità avvierà una nuova indagine per capire se il Covid sia «fuggito dal laboratorio di Wuhan»: per questo sarà nominato un nuovo team di lavoro, tra cui esperti di biosicurezza, sicurezza di laboratorio, genetica e di scienziati in grado di capire come i virus si diffondano agli esseri umani. Lo riporta il Wall Street Journal. L’equipe vorrà capire se il coronavirus è davvero “sfuggito” dal laboratorio a Wuhan, alla fine del 2019, un’affermazione sempre smentita dalla Cina (che vuole anche che l’Oms esamini se il virus abbia avuto origine in un altro Paese). Tutto questo, arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato alle agenzie di intelligence di indagare sulla teoria della «perdita del virus da laboratorio».

Wuhan, i vecchi dati erano «insufficienti»

Un portavoce dell’Oms ha detto che «le priorità del nuovo team devono essere i dati e l’accesso nel paese in cui sono state identificate le prime fughe del virus». La precedente indagine aveva raccomandato alla Cina di esaminare i primi casi sospetti di coronavirus. Ma nella relazione finale i dati forniti dal Paese agli esperti Oms erano stati bollati come «insufficienti».La notizia arriva mentre i decessi e i casi di Covid-19 sono aumentati – rispetto ai dati della settimana precedente – negli Usa e in Gran Bretagna. Le infezioni in Gb sono salite a 32.417 e le vite perse a causa del virus sono aumentate del 3,5% rispetto alla domenica precedente con 58 decessi rivelati. La settimana precedente ci sono stati 29.612 nuovi casi e 56 decessi. Dati separati hanno suggerito che le infezioni da Covid sono crollate la scorsa settimana nonostante i timori che il nuovo semestre scolastico avrebbe alimentato prima un’ondata autunnale.Una persona su 90 in Inghilterra aveva il virus, con circa 620.100 infetti in totale, secondo i test dell’Ufficio per le statistiche nazionali. Questo è in calo del 18% rispetto a due settimane prima, quando uno su 70 è risultato positivo e le infezioni totali stimate erano 754.000. L’indagine settimanale ONS, basata su tamponi casuali di 150.000 persone, è considerata dal governo come la misura più affidabile dell’epidemiaIn un’ulteriore spinta alla speranza che la pandemia possa essere (già) finita, gli scienziati del governo hanno affermato che il tasso R – il numero medio infetto da qualcuno con il virus – potrebbe essere sceso al di sotto di uno per la prima volta da marzo. R è compreso tra 0,8 e 1 in Inghilterra, il che significa che l’epidemia si sta riducendo. La leader dello studio ONS Kara Steel ha detto: «I livelli di infezione sono diminuiti in Inghilterra per la prima volta in diverse settimane, sebbene i tassi rimangano generalmente elevati in tutto il Regno Unito. È incoraggiante che i tassi di infezione abbiano continuato a diminuire tra i giovani adulti, forse riflettendo l’impatto del programma di vaccinazione».

