WRESTLING: TORNA IL GRANDE SHOW A TECCHIENA CON LOTTA PER FRUSNA

Questa Domenica 23 Marzo appuntamento fissato alle 16.30 al Palasport Tecchiena di Alatri

Dopo i grandi appuntamenti organizzati negli ultimi mesi, l’Italian Wrestling Association di Frosinone torna con un evento che si preannuncia davvero imperdibile, dove l’azione si intreccia al dramma, lo spettacolo si fonde con lo sport e anche i sogni più irrealizzabili possono diventare realtà.

Con queste premesse, nell’incontro principale della serata, il frusinate Nic Fedeli cercherà di mantenere stretto alla sua vita il titolo Rising Star, da un nuovo assalto del casertano Omar Prince, in un rematch dello scorso gennaio, terminato senza nessun vincitore causa squalifica per l’intervento del picchiatore rosso DM Tao Man, l’ex campione.

Saliranno sul anche ring atleti di livello mondiale come lo statunitense Beer City Bruiser, volto notissimo del panorama, con sulle spalle ben 25 anni d’esperienza, che, grazie al suo stile duro e ai suoi 130 kg di peso, cercherà di mettere in difficoltà Karim Brigante, uno dei lottatori italiani più famosi al mondo, attuale campione della Pro Wrestling Roma, in un match non titolato.

Altri incontri di cartello saranno quello tra il gigante di Roma Christian Gladio, oltre 2 metri di altezza e l’americano Oceano Avery, al debutto in italia, oltre al match per il titolo belga di wrestling tra il campione Flavio Augusto e l’atleta più stiloso d’Italia Fashion Gabriel.

Tantissimi altri scontri sono previsti con protagonisti nomi importanti del panorama europeo e italiano come Dave Blasco, Flowey Queen, Luke Astaroth, Mister Mastodont, Zero The Fool e il luchador ciociaro Uragano Nero.

Lo show, adatto a tutta la famiglia, durerà circa un paio d’ore, con i biglietti che sono già in vendita, a partire dal prezzo popolare di soli 10 euro, via whatsapp al 3348746722 o direttamente domenica 23 marzo al Palasport Tecchiena di Alatri, a partire dalle ore 15

45.