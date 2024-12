WRESTLING PER BENEFICENZA: ARRIVA FIGHT FOR LILT FROSINONE

Domenica 15 dicembre al Palasport Tecchiena di Alatri alle ore 16.Sarà un grandissimo evento,quello organizzato dall’Italian Wrestling Association di Frosinone,che ,come ogni anno, chiude la sua stagione aiutando la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, associazione di Frosinone.Diversi i match in programma,tra i quali spiccano quello senza squalifiche che vede in palio il titolo Rising Star IWA tra DM Taoman ed il campione in carica, il Frusinate Nic Fedeli e l’incontro valido per il titolo della Pro Wrestling Roma tra lo sfidante,l’ex lottatore WWE, il tedesco Axel Tischer ed il campione, l’Italiano Karim Brigante. I biglietti a partire da soli 10 euro sono disponibili al numero 3348746722 e lo saranno anche direttamente domenica in biglietteria a partire dalle ore 15.45.

