WORLD TOURISM EVENT 2025, PALAZZO: «CON I PRESS TOUR AI SITI UNESCO VALORIZZIAMO LE ECCELLENZE DEL LAZIO»

In occasione del World Tourism Event 2025, in programma a Roma il 25 e 26 settembre presso le Corsie Sistine, la Regione Lazio annuncia l’organizzazione di una serie di press tour dedicati alla promozione dei siti UNESCO e delle eccellenze culturali e paesaggistiche del territorio.

«Il Lazio è una terra straordinaria, ricca di tesori riconosciuti a livello internazionale, che meritano di essere raccontati e vissuti. Con i press tour che proponiamo in questi giorni, in concomitanza con il World Tourism Event 2025, vogliamo offrire un’esperienza immersiva che valorizzi non solo i siti UNESCO, ma anche quei luoghi che custodiscono la nostra identità e che rappresentano un patrimonio vivo per le comunità locali. Cogliamo l’occasione di questa prestigiosa vetrina per promuovere il Lazio sui mercati internazionali e consolidare il nostro ruolo di destinazione turistica d’eccellenza».

Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilitá della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Tre i percorsi previsti: “Alla scoperta del Lazio” (Anagni, Fiuggi, Alatri e l’Abbazia di Casamari); “Lazio Meridionale, eccellenze tra mare, storia e identità” (Itri, Gaeta e Terracina); “Viterbo e il suo territorio” (Civita di Bagnoregio, Viterbo e San Martino al Cimino).

«Attraverso questi tour, la Regione conferma la propria strategia di promozione integrata del territorio, unendo arte, storia, spiritualità, enogastronomia e paesaggi in un’unica narrazione e rafforzando il posizionamento del Lazio come destinazione turistica internazionale, capace di rispondere alle esigenze del turismo contemporaneo», conclude l’assessore Elena Palazzo.