Worl Rowing Cup III, un censimento sui dati di esposizione mediatica in vista dei Campionati Europei Under19 calendarizzati a Sabaudia

Quanta visibilità mediatica ha riscosso la WR Cup 2021 svoltasi a Sabaudia nel 2021? A censire i dati di esposizione dell’importante evento sportivo sui media è stata la società Kantar, agenzia indipendente che ha ha elaborato i dati forniti da EBU e 4Media. La sintesi dell’ “esposizione TV” della 2021 WR Cup III evidenzia che la copertura totale per la Coppa del Mondo è stata di 100 ore 34 minuti 33 secondi. Il 62% di questo proveniva dalla programmazione ripetuta, il 22% da Live, il 9% da Delayed, il 5% da Highlights, il 2% da rivista Sports e l’1% da notizie. Sono state 11 le dirette dell’evento, provenienti da Italia (Rai Sport), Francia (La Chaine L’Equipe), Repubblica Ceca (CT Sport), Nuova Zelanda (Sky Sports), Romania (Looksport), Svizzera (SF2) e il Regno Unito (BBC RB). Le trasmissioni in diretta hanno generato 55.070 secondi di esposizione. Ci sono state 165 trasmissioni, composte da 81 News, 35 Sports Magazine, 11 Live, 29 Repeats, 5 Highlights e 4 Delayed. Il pubblico più numeroso per la programmazione è stato individuato in Cina con 1.185.190 persone sintonizzate e in Francia con 218.000 di contatti. Il dato significativo per la Regione Lazio evidenzia che la competizione svoltasi a Sabaudia ha ottenuto 40.640 secondi di visibilità. Un bel risultato in termini di partecipazione che lascia intendere come uno sport per molto tempo considerato di nicchia si stia ritagliando uno spazio importante nel mondo dei media e la nuova competizione dei Campionati Europei Under19 calendarizzati a Sabaudia il 21 e 22 maggio 2022 nasce sotto i migliori auspici per catturare tutti i riflettori della stampa internazionale sulla città pontina con importanti ricadute in termini economici e di visibilità. In merito al report il Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ha sottolineato quanto segue: “L’amministrazione è soddisfatta dell’evento internazionale che si è tenuto nel 2021 e si augura che il 2022 possa essere altrettanto gratificante e soprattutto a porte aperte. Infatti, nonostante il periodo pandemico si è portata avanti l’idea forte di puntare sugli eventi internazionali come promozione territoriale e dei valori dello sport”.

COMUNICATO STAMPA