Word Dog Federation, torna a Cisterna l’esposizione canina

Il Centro Polivalente San Valentino di via Nenni a Cisterna ospiterà domenica 7 settembre, a partire dalle ore 9, una tappa della World Dog Federation, esposizione canina organizzata dal Club Italiano Cani di Razza, con il patrocinio del Comune.
Si tratta di un evento aperto a tutti al quale partecipare con i propri amici a quattro zampe e un’occasione per trascorrere una piacevole giornata all’aperto.
In caso di pioggia è comunque prevista anche una location al coperto. E’ possibile iscrivere i propri cani alla competizione anche direttamente sul posto così come è possibile richiedere una valutazione del proprio animale.
Per info è possibile chiamare il numero 3893484488.