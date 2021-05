Wood Natural Music: parte il 6 giugno la rassegna musicale nel bosco con il Cinematic Quartet di Paolo Vivaldi

Il legno di un bosco all’interno della metropoli è l’ambiente ideale per una contemplazione in purezza; dialogando con le note degli strumenti musicali entra poi in perfetta armonia con la Natura. Questo pensiero, semplice e distensivo, ha ispirato l’ideazione di una rassegna estiva di concerti all’interno del Wood Natural Bar, nuovo spazio “open-air” di duemila metri quadri sorto a Roma in zona Galla Placidia (Portonaccio). Parte così, con la direzione artistica del Maestro Paolo Vivaldi, la “Wood Natural Music”, iniziativa di eco-edu-tainment, con introduzioni all’ascolto e performance dal vivo di ensemble vari e diversi generi musicali: tanti sono i colori espressivi della Natura quanti i registri sonori creati dall’artista compositore. Il tutto all’interno di un habitat naturale e una location unica ricavata dalla riqualificazione di un’area industriale in cui, contestualmente alla fruizione dei concerti, sarà possibile sperimentare un’ampia scelta di cocktail e proposte “green” sfiziose.Una favola musicale che inizierà il 6 giugno con la formazione CINEMATIC QUARTET, composta da Paolo Vivaldi al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso, Marco Guidolotti al sax, Alessandro Marzi alla batteria e con brani testuali introduttivi letti dall’attrice Giuseppina Maimone. In repertorio alcuni brani del disco di prossima uscita “Our Lives” (Alfa Music) e frammenti di colonne sonore scritte da Ryūichi Sakamoto, Ennio Morricone e Gato Barbieri: una fusione cross-over tra il jazz e il pop. Il 20 giugno sarà invece la volta di VIVALDI DIRIGE VIVALDI: traendo spunto dalla sua lontana parentela con il celebre compositore veneziano, Paolo Vivaldi dirigerà un quintetto d’archi, con Alberto Mina al primo violino, che interpreterà una selezione musicale tratta da “Le quattro stagioni” e dal concerto per violino e orchestra in la minore.I concerti inizieranno alle ore 20:00 con accesso a partire da un’ora prima; i prezzi dei biglietti partono da €15 e sono comprensivi di un cocktail a scelta tra le varie proposte del bar e una scelta di appetizers serviti al tavolo-tronco dai camerieri. Incluso anche il parcheggio custodito, ubicato dentro il Wood. È richiesta la prenotazione alla mail info@woodnaturalbar.it

COMUNICATO STAMPA