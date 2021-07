Wood Natural Bar: Stefania Tallini & Franco Piana

Un incontro speciale che unisce due forti e diverse personalità artistiche, che insieme trovano un punto di fusione attraverso un repertorio che si muove da brani originali a reinterpretazioni di standard jazz, di canzoni italiane e della musica brasiliana. Questo è argomento del prossimo concerto nel bosco del Wood Natural Bar dove ad esibirsi saranno due grandissimi interpreti del jazz (e non solo) italiano: il flicornista Franco Piana e la pianista Stefania Tallini. Lunedì 2 agosto il meraviglioso spazio naturale green di via Gallia Placidia, a Roma, ospiterà questo originale progetto che prevede momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inediti, e dove la sorprendente doppia performance vedrà Piana esibirsi in portentosi scat vocali, o utilizzare il flicorno come una percussione, e la Tallini mettere in campo anche la propria voce nell’esecuzione di alcuni brani. Complicità, intesa, interplay continui, dalla prima all’ultima nota per questo nuovo e significativo concertoda ascoltare e contemplare sotto gli alberi, immersi in una cornice del tutto magica.La performance ha inizio alle ore 20:30 e da un’ora prima è consentito l’ingresso. Il costo dei biglietti, a seconda del settore, va dai 15 ai 35 Euro, ed è comprensivo anche di cocktail di benvenuto, appetizers della casa e parcheggio custodito nell’area interna dello spazio. A seguire, è possibile fermarsi al ristoro del Wood con una selezionata scelta drink e proposte culinarie fredde. È richiesta la prenotazione alla mail info@woodnaturalbar.it. Biglietti in prevendita su I-ticket.

Stefania Tallini è considerata una delle più interessanti pianiste, compositrici e arrangiatrici jazz italiane. Vanta una brillante carriera in ambito jazz e classico, con incursioni anche nel mondo della musica brasiliana, attraverso sinergie con grandi artisti del panorama mondiale: Gregory Hutchinson, Jaques Morelenbaum, Gabriele Mirabassi, Gabriel Grossi, Guinga, Javier Girotto, Maurizio Giammarco, Roberto Taufic. Vincitrice di numerosi concorsi come pianista, compositrice e arrangiatrice, la sua discografia comprende 10 album a suo nome, oltre a diverse incisioni come guest. Prolifica autrice, i suoi album comprendono tutti brani di sua composizione, alcuni dei quali sono stati scelti da grandi artisti internazionali per essere interpretati e incisi (Enrico Pieranunzi, Corrado Giuffredi, Alessandro Carbonare, Guinga, Gabriele Mirabassi). Ha collaborato in ambito teatrale con Mariangela Melato e Michele Placido. Una sua composizione è stata scelta per essere inserita nel Real Book italiano, che comprende le composizioni dei più importanti jazzisti italiani. E’ stata invitata in prestigiosi Festival Jazz in Italia, Francia, Germania, Lituania, Stati Uniti, Israele e si è esibita ne “I Concerti del Quirinale”. La sua musica è un caleidoscopio di sonorità diverse che si sono nutrite del jazz, della musica classica, della musica brasiliana e che la pianista ha saputo far confluire in un suo linguaggio originale, che la rende una delle più interessanti ed affermate realtà musicali di oggi.

Franco Piana è uno dei più importanti musicisti jazz della scena italiana, noto sia come trombettista-flicornista, che come arrangiatore e compositore. Vanta collaborazioni con i più importanti jazzisti del panorama internazionale (Chet Baker, Dusko Gojkovich, Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto, Danilo Rea, Gianni Coscia, Paolo Fresu, Gianni Basso, Fabrizio Bosso) e ha fatto parte per anni dello storico sestetto Piana-Valdambrini, insieme al padre, il trombonista Dino Piana. Vincitore di numerosi concorsi internazionali di arrangiamento e composizione, per molti anni è stato trombettista e arrangiatore dell’Orchestra della Rai, con la quale si è esibito in importanti concerti con Mel Lewis, Key Winding, Eddie Daniels, Bob Brookmeyer,). Ha partecipato inoltre alla registrazione di colonne sonore con Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Ritz Ortolani, Gianni Ferrio solo per citarne alcuni. La sua discografia comprende diversi album, alcuni dei quali in veste di leader: come strumentista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Di grande rilievo è l’album dedicato interamente alle musiche del Maestro Armando Trovajoli, arrangiate per Big Band. Dal 2011, è molto attivo con il Dino & Franco Piana Ensemble, con il quale ha realizzato diversi progetti discografici. Ha suonato nei più importanti Festival Jazz internazionali, in Italia e all’estero. La sua musica e suoi arrangiamenti sono annoverati per essere profondamente jazz, in un linguaggio intriso di tradizione e di modernità.

