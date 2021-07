Wood Natural Bar: DROPS, il concerto in anteprima (8 luglio)

Gocce di note in un concerto nel bosco: arriva giovedì 8 luglio al Wood Natural Bar la musica di un pianoforte immerso nella Natura: a suonarlo è il M° Paolo Vivaldi che ha realizzato per la giovane label musicale Aulicus Classics l’album “Drops”.

Un concerto acustico condito di frammenti minimalisti in cui l’emozione della mente si riflette sul delicato e sentito tocco dei tasti, centellinando gradualmente le sue sfumature; una presentazione in anteprima nella nuova area-eventi green della Capitale.

“Le mie note sono come gocce – scrive Vivaldi nel retro di copertina – come le gocce di una pioggia autunnale, come le gocce del mare che si infrangono su una roccia, come lacrime di dolore, di gioia, d’amore. Gocce, come queste note di pianoforte che si rincorrono, si cercano continuamente e aspettano di vedersi riflesse l’una nell’altra per poi moltiplicarsi in un infinito gioco di specchi e rifrazioni, dove l’anima dell’ascoltatore può trovare le più intime e profonde emozioni perdendosi in un mare, un mare di gocce”.

“Special Guest” della serata sarà il M.° Alberto Mina che interpreterà con il suo violino alcuni brani del programma.

Il concerto ha una durata di circa un’ora e inizierà alle ore 20:00 con ingresso a partire dalle 19:30. Il costo dei biglietti, a seconda del settore, va dai 15 ai 25 Euro, ed è comprensivo anche di cocktail di benvenuto, appetizers della casa e parcheggio custodito nell’area interna dello spazio. A seguire, è possibile fermarsi al ristoro del Wood con una selezionata scelta drink e proposte culinarie fredde.

È richiesta la prenotazione alla mail info@woodnaturalbar.it.